حساب المواطن يستبق موعد إيداع الدعم بتنبيه مهم

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدّد حساب متابعات الخليج 365 على طريقة التسجيل كفرد مستقل وآليات التسجيل والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

وفي معرض ردّه على استفسار مواطنة كانت تابعة لولي الأمر ثم أرادت التسجيل كفرد مستقل، قال حساب متابعات الخليج 365 : في حال تمّ قبولك كفرد مستقل سوف تكون حالتك تابع ” غير مؤهل ” لدى رب الأسرة ويمكنه حذفك في هذه الحالة.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه سيتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى من دون احتساب التابع غير المؤهل وفي حال انطبقت على الفرد المستقل معايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

ودعا حساب متابعات الخليج 365 الراغبين في التعرف على قيمة الاستحقاق إلى زيارة حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: ( هنا )

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ويترقب المواطنون اليوم إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب متابعات الخليج 365 في حساباتهم البنكية وفقا للآلية المتبعة في هذا الشأن.

وتنص الإجراءات على إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم التقديم لمدة يوم واحد أو التأخير لمدة يوم واحد إذا تصادف يوم العاشر مع يوم إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر أغسطس المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.