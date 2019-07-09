أعزب عمره 31 سنة ودخله 8550 ريال هل يشمله حساب المواطن ؟

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الحد المانع من الحصول على الدعم بالنسبة لبعض الحالات التي لم يتم صرف الدعم لها رغم أهليتها.

وتلقّت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 استفساراً من أحد المواطنين قال فيه : أنا أعزب وعمري 31 عاماً ودخلي الشهري في حدود 8550 ريال، فهل أستحق الدعم في البرنامج؟

وردّت خدمة العملاء بالقول : بناء على إجمالي دخلك كفرد مستقل تجاوزت الحد المانع من الحصول على الدعم، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.

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ومن المقرر أن يتم بعد منتصف الليل إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب متابعات الخليج 365 في حساباتهم البنكية وفقاً للآلية المتبعة في هذا الشأن.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر أغسطس المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.