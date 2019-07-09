العدل تكشف الجهة المختصة بالنظر في دعاوى مكاتب الاستقدام

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على أسئلة المستفيدين أن المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في دعاوى مكاتب الاستقدام، وذلك على خلاف ما هو متداول.

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وأوضح الحساب اليوم الثلاثاء في إنفوجرافيك توعوي عبر “تويتر”، بعنوان “سؤال عدلي هل تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى مكاتب الاستقدام؟

وأوضح حساب التواصل العدلي أن المحاكم المختصة بالنظر في دعاوى مكاتب الاستقدام، هي المحاكم العامة دون غيرها.