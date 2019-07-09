16 وظيفة فنية وهندسية وإدارية في شركة صدارة للكيميائيات

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني توفر 16 وظيفة فنية وهندسية وإدارية شاغرة، للعمل بمجمّعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل، وذلك وفقاً للمسميات والشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي مصادر (Sourcing Specialist):

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو الإدارة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

2- مهندس أول جدولة الصيانة (Maintenance Scheduling Engineer I):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو الصناعية.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

3- منسق أنشطة العمل (Work Activity Coordinator):

– شهادة دبلوم لمدة سنتين في المجال ذي الصلة.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

4- مخطط صيانة أول (Sr. Maintenance Planner):

– شهادة دبلوم لمدة سنتين في المجال ذي الصلة.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

5- مشرف التخطيط والجدولة (Planning & Scheduling Superintendent):

– درجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية.

– خبرة لا تقل عن 15 سنة.

6- أخصائي إدارة المواهب والتنمية (Talent Management & Development Specialist):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تطوير المنظمة أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

7- مهندس الطلاء والعزل (Coating & Isolation Engineer):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

8- أخصائي مصادر (Sourcing Specialist):

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو الإدارة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

Advertisements

9- مدير أول الصيانة والإصلاح والعمليات والمعدات الرأسمالية (MRO & Capital Equipment Sr. Manager – A):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 15 سنة.

10- مدير خدمات العقود (Contracts Services Manager):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 13 سنة.

11- محاسب ضرائب ثاني (Tax Accountant II):

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.

12- أخصائي فني صيانة الآلات (Maintenance Tech Specialist, Instrument):

– درجة الدبلوم لمدة سنتين في المجال ذي الصلة.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

13- منسق أول أنشطة الصيانة (Sr. Maintenance Activity Coordinator):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية أو الكهربائية.

– خبرة لا تقل عن 11 سنة.

14- أخصائي إدارة العقود (Contract Management Specialist):

– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

15- منسق أنشطة العمل (Work Activity Coordinator):

– درجة الدبلوم لمدة سنتين في المجال ذي الصلة.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

16- مسؤول جدولة الصيانة (Maintenance Scheduler):

– درجة الدبلوم لمدة سنتين في المجال ذي الصلة.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

المزايا:

– تعكس مجموعة المكافآت المالية والمزايا التي تقدمها صدارة مدى التزامها باستقطاب موظفين على مستوى عالمي:

1- المكافآت النقدية ورواتب أساسية تنافسية.

2- برامج تحفيزية لمكافأة الموظفين المؤهلين لقاء أدائهم الاستثنائي.

3- كما تقدم صدارة لموظفيها وأفراد عائلاتهم (المشمولين) تغطية طبية شاملة تتميز بقدرة تنافسية عالية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا