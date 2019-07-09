جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة نجران عن بدء التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة، من الأحد القادم وحتى 21 من شهر ذو الحجة المقبل.

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وأوضحت الجامعة أن الدبلومات العالية تتمثل في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، وكذلك الإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية، كما تتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وكذلك علوم الحاسب التطبيقي، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.

فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون متاح عبر الرابط الإلكتروني (هنا) .