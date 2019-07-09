ماذا يعني انتقال فلاي اديل لطائرات إيرباص بدلًا من بوينج ماكس؟

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أصبحت فلاي اديل، أول شركة طيران تبتعد عن أسطول العملاقة الأمريكية بوينج، وتحديدًا عن طائراتها من طراز ماكس 737، والتي ارتبط اسمها بعدد من الحوادث المفجعة خلال الأعوام القليلة الماضية.

وستشغل شركة الطيران فلاي اديل أسطولاً من طائرات إيرباص بعد إلغاء طلبها المؤقت بقيمة 5.9 مليار دولار مع شركة بوينغ لشراء طائراتها 737 ماكس المضطربة.

صدمة لبوينج

ومن جانبها، أكدت شبكة CNBC الأمريكية، أن قرار فلاي اديل بطلب شراء 30 طائرة إيرباص من طراز A320neo مقابل 5.5 مليار دولار، يعني بشكل رسمي تحول أولى شركات الطيران بشكل كامل إلى منافسة بوينج الفرنسية.

والتزمت شركة الطيران مبدئيًا بشراء طائرة بوينغ 737 ماكس في ديسمبر، وهي صفقة أعادت النظر فيها بعد أن تسبب هذا الطراز في حادثين مميتين أسفرا عن مقتل 346 شخصًا.

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مستقبل الطائرة في خطر

وجمدت بوينج عمليات التسليم الخاصة بطائرات ماكس لعدة أشهر بعد ظهور تلك الأعطال، وتأمل الآن في أن يتم مراجعة تلك المشكلات بشكل نهائي في سبتمبر، وذلك من أجل إعادة الطائرات من هذا الطراز للتحليق مجددًا بعد المشكلات التي مرت به.

وحذرت شركات طيران أخرى في الشرق الأوسط من التحول إلى شركة إيرباص إذا لم يتم إصلاح العيوب الخطيرة في ماكس، حيث قالت شركة الطيران العمانية الشهر الماضي إنها ستجري محادثات مع إيرباص إذا لم تقدم بوينج الدعم وخطة الإنعاش لهذا الطراز من الطائرات.

كما أعلنت شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي في أبريل أنها قد تطلب شراء طائرة A320neos كبديل لطائرات ماكس الشهيرة.

ومن جانبها، تستعد شركة إيرباص، التي تتخذ من مدينة تولوز بفرنسا مقرًا لها لتتجاوز بوينج هذا العام كأكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، وذلك بعد أن خفضت الشركة الأمريكية حجم إنتاج طائرات 737.