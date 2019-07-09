الان تتابع القبض على مواطن امتهن القيام بعميات نصب واحتيال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
تمكنت شرطة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، من القبض على مواطن ارتكب جريمة سلب تحت تهديد السلاح.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت – بفضل من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على (مواطن / في العقد الثالث من العمر) بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب حادثةِ سلب مركبةٍ بالقوة تحت تهديد السلاح وتهشيم زجاج عددٍ من المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات.
وأوضح المتحدث، في بيان، أن المواطن امتهن “القيام بعمليات نصب واحتيال من خلال نشر إعلانات وهمية للتأمين على المركبات عبر المواقع التسويقية الإلكترونية”.
وأضاف: “بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه من قبل الجهة المختصة أقرّ بارتكابه لعدد (٢٦) حادثةٍ جنائية من بينها (١٩) عملية نصبٍ واحتيال، جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية”.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن امتهن القيام بعميات نصب واحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.