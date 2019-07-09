شكرا لقرائتكم خبر عن «المعهد السعودي الياباني للسيارات» يزف 208 خريجين لسوق العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

احتفل المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة بتخريج 208 خريجين، شكلوا الدفعة السادسة عشرة للمعهد، ليصل عدد خريجيه منذ تأسيسه 3282 خريجاً.

وحظي الحفل والذي أقيم بمقر المعهد في جدة اليوم (الثلاثاء) بحضور وفد من القنصلية اليابانية في المملكة، تقدمهم القنصل العام لليابان بجدة «ماسايوكي مياموتو» والذي قدم التهاني بتخريج الدفعة الـ 16، قائلاً: «علاقات متينة بين اليابان والمملكة العربية السعودية لم تُركِز على الجانبين الاقتصادي والسياسي فقط بل اهتمت بصورة كبيرة بتدريب وتطوير مهارات الكادر البشري السعودي وخصوصاً الشباب منهم باعتبارهم الأساس في بناء مستقبل المملكة».

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وأضاف ماسايوكي: «هذا المعهد من أوائل ثمرات التعاون البناء بين بلدينا الصديقين في هذا المجال، وقد أسهم منذ العام 2002 في إمداد سوق العمل السعودي بـما يزيد عن ثلاثة آلاف فني في مجال صيانة السيارات».

وأمضى الخريجين عامين من الدراسة والتدريب في المعهد، كما تدربوا على مدار 8 أسابيع على رأس العمل (OJT) بمراكز صيانة وورش شركات موزعي السيارات اليابانية في 37 مدينة حول المملكة في فروع شركات موزعي السيارات اليابانية في المملكة، وسيتم الإشراف عليهم عند بدء ممارستهم لعملهم (فني صيانة) من قبل مسؤولي الشركات ومدربي المعهد على حد سواء وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من بدء مباشرتهم للعمل، فيما ينتدب المعهد عدداً من خريجيه المتميزين لتدريبهم في اليابان و يتمّ تعيينهم كمدربين مبتدئين في المعهد.

ويهتم المعهد بتدريب الشاب السعودي لإتقان مهارات تقنيه وصيانة السيارات، ويضمن له وظيفة في إحدى شركات موزعي السيارات اليابانية في المملكة المشاركين في المعهد، وبذلك يثري سوق العمل الذي يحتاج إلى أكثر من مائتي ألف متخصص فني.

ويقوم المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات سنوياً بطرح 250 وظيفة للشباب السعودي في مجال تقنية وصيانة السيارات عبر الموقع الالكتروني: www.sjahi.org