الموت يفجع سعود آل سويلم في السعودية

انتقل إلى رحمة الله، الأستاذ محمد آل سويلم، والد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم في مستشفى التخصصي بجدة صباح اليوم الثلاثاء.

ونعى المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبد الله بن زنان والد آل سويلم ووجه له رسالة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قال:

"انتقل إلى رحمة الله والد الأستاذ سعود آل سويلم .. رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله له وأسكنه جنات النعيم ..عظم الله أجرك يا أبو فهد وجبر الله قلبك وأحسن الله عزائكم جميعًا إنا لله وإنا إليه راجعون"

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ونعى عدد من مسؤولي النصر، وعدد من المناصب المهمة في مؤسسات المملكة السعودية، الراحل مرسلين تعازيهم للرئيس السابق لنادي النصر سعود آل سويلم.

يذكر أن الراحل كان قد تولى عدة مناصب حكومية، حيث عين وكيلا لإمارة منطقة حائل وكذلك وكيلا لإمارة نجران.

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