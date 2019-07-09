العثور على شخص متوفى داخل سيارته في محافظة أبو عريش

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان على شخص متوفى داخل مركبته، وفتحت تحقيقاً في الواقعة لمعرفة أسباب الوفاة. وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “سبق”، أن الشخص توفي داخل سيارته أثناء توقفها بجانب أحد البنوك، لافتة إلى أن الجهات الأمنية أكملت الإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

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