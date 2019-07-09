صندوق التنمية الزراعية: 8 محاصيل قابلة للاستثمار الخارجي

أوضح صندوق التنمية الزراعية، اليوم الثلاثاء، أنّ معالجة المواشي تتم عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضِّحًا أنّه يقدِّم تمويلًا لمقترضي تربية الماشية ولا يعطي أي دعم بخصوص ذلك، جاء ذلك في إجابات للصندوق، اطلعت عليها «عاجل»، بشأن استفسارات وردت إليه عن قرض مربي الماشية.

وقال الصندوق إنّه لا يقدِّم في الوقت الحالي قروضًا لإنشاء بيت استنبات الشعير، مشيرًا إلى أنّه فيما يخص شراء الأغنام فله ضوابط ترتبط بمعدل التكلفة ووجود سند ملكية ليتم الإقراض.

وعن الدول المسموح بها للاستثمار في الخارج، أكّد الصندوق أنّه يُسمح بالاستثمار الخارجي في جميع الدول إلا المناطق التي يُمنع الاستثمار فيها، موضّحًا المحاصيل التي يمكن الاستفادة منها للاستثمار في الخارج، وهي الأعلاف الخضراء والذرة والقمح والأرز والسكر والفول والصويا والشعير وزيت الطعام.