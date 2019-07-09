مجلس الشورى يوجّه 5 طلبات لوزارة الشؤون البلدية

وجَّه مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، خمسة طلبات لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك في جلسته العادية الـ52 التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
وطلب المجلس، من الوزارة، إزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها المقبلة، وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة، وتقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة ونقل وأن تدرج التقويم في تقاريرها القادمة.
كما طالب المجلس بسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني لتفادي المخاطر مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة، ودراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية.
في شأنٍ آخر، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وعلى مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين البلدين.
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