أمير الجوف يطلع على سير العمل بسجون المنطقة.. ويصدر توجيهات

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم الثلاثاء، مدير سجون المنطقة اللواء مانع بن عبدالله العتيبي، وعددًا من مساعديه، وذلك بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ الأمير فيصل اطلع على سير العمل في مديرية سجون المنطقة والخطط المستقبلية فيها، وما يندرج تحتها من برامج توعوية داخل الإصلاحيات والأنشطة الأخرى، التي تركز على تأهيل النزلاء وتهيئتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين ومثمرين في مجتمعهم، بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع.

كما اطلع أمير المنطقة على عملية تصنيف النزلاء، والمبادرات والبرامج التدريبية والتعليمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وفِي نهاية اللقاء، شدّد الأمير فيصل على إيجاد البرامج الهادفة والمبادرات التي تتوافق مع رؤية 2030، وبما ينعكس على النزلاء وأُسرهم بالفائدة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.