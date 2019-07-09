«البيئة»: 8 محاور لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية

أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، سعيها لدعم الجمعيات التعاونية الريفية الزراعية ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025، بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وقالت الوزارة في «إنفوجراف»، اطلعت عليه «عاجل»، إنّ المستهدف من هذا الدعم أصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز قدراتها المؤسّسية بهدف جعلها شريكًا فعالًا في التنمية الزراعية المستدامة في المملكة.

ويتضمَّن هذا الدعم في ثمانية محاور، تتمثّل في دراسة الوضع الحالي للجمعيات التعاونية الريفية الزراعية بالمملكة، ومراجعة وتقييم قدراتها وأدائها، وإجراء المقارنات المعيارية لبيان أفضل النماذج، وضع وتنفيذ برنامج تدريبي لتعزيز المهارات، ومراجعة السياسات والتشريعات الخاصة بها.

ويشمل هذا الدعم كذلك تطوير نماذج عمل تجريبية للجمعيات الصغيرة، وتصميم وتنفيذ حملة توعية لصغار المنتجين الزراعيين وأعضاء التعاونيات، وتطوير نظم معلومات السوق الإلكترونية لتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من الوصول إلى معلومات دقيقة وشفافة حول الأسعار لتحسين عملية صنع القرار.