السعودية اليوم / منظمة الصحةالعالمية : 1048 قتيلًا و5558 جريحًا سقطوا خلال حرب العاصمة



طرابلس 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم، آخر إحصائية بعدد الضحايا الذين سقطوا منذ بدء الاشتباكات جنوب طرابلس.

وقالت البعثة: مع دخول أزمة طرابلس شهرها الرابع، بلغ عدد القتلى 1048 شخصًا، بينهم 106 مدنيين و5558 جريحًا، من بينهم 289 مدنيًا»، وفق بيان للمنظمة اليوم .

وكشفت البعثة إجراء فرقها الطبية، التي أرسلت إلى مناطق الصراع، أكثر من 1700 عملية جراحية خلال ثلاثة أشهر.

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14:38ت م

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