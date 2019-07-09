السعودية اليوم / الأجهزة الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية تشارك في مبادرة "صيفنا مهارات"



عرعر 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق09 يوليو 2019 م واس

شارك عدد من الأجهزة الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية في تنفيذ برامج ودورات تدريبية ضمن مبادرة "صيفنا مهارات" والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, وتستهدف استثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب وللطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات خلال الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية عموماً، وفي مجال اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي والتقنيات الهندسية والثقافة الصحية وبعض الألعاب

وشملت الجهات المشاركة جامعة الحدود الشمالية، وإدارة التعليم، والمعاهد التقنية والمهنية بالمنطقة، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفرع هيئة

// انتهى //

14:26ت م

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عرعر 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق09 يوليو 2019 م واسشارك عدد من الأجهزة الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية في تنفيذ برامج ودورات تدريبية ضمن مبادرة "صيفنا مهارات" والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, وتستهدف استثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب وللطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات خلال الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية عموماً، وفي مجال اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي والتقنيات الهندسية والثقافة الصحية وبعض الألعاب الرياضية والفنون والآداب على وجه الخصوص، إضافة إلى حمايتهم من مخاطر الفراغ المتعددة.وشملت الجهات المشاركة جامعة الحدود الشمالية، وإدارة التعليم، والمعاهد التقنية والمهنية بالمنطقة، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفرع هيئة الرياضة ، والأندية الرياضية، وفرع صندوق دعم الموارد البشرية "هدف" إضافة لمديرية الشؤون الصحية، وأمانة المنطقة، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفرع جمعية الثقافة والفنون، وأدبي الشمالية.// انتهى //14:26ت م0097

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