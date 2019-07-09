السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع مذكرة التفاهم بين إمارة منطقة الحدود الشمالية والمعهد العربي لإنماء المدن



عرعر 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق09 يوليو 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، توقيع مذكرة التفاهم بين إمارة منطقة الحدود الشمالية، ومثَّلها وكيل الإمارة المكلف محمد بن جريس, والمعهد العربي لإنماء المدن، ومثله المهندس أحمد السلوم.

وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة لإطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية في مجال الطفل والشباب والمرأة والمتقاعدين وتنفيذ الدراسات والتدريب والتوعية والبرامج النوعية التي تهدف إلى تنمية وبناء قدرات أفراد الأسرة

وتشمل مجالات التعاون تحقيق معايير المدينة الصديقة للطفل، وتطوير البيئة المجتمعية والإنسانية في المدينة، وتطوير وتمكين قدرات العاملين في القطاع الحكومي بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية في ممارساتها ومبادراتها.

كما تشمل تفعيل وتطوير وإطلاق برامج الشراكة المجتمعية، وتحفيز وإطلاق مبادرات موجهة للأسرة والطفل والشباب والمرأة وكبار السن، وتنفيذ الدراسات الميدانية والمسحية لاستطلاع وتقييم وتحليل احتياجات المجتمع، إضافة للاستفادة من برامج المعهد الأخرى المتعلقة بالتنمية الحضرية.

وقال سمو أمير منطقة الحدود الشمالية نعمل وفقاً لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وفي إطار مستهدفات رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمين - حفظه الله - بالتعاون مع شركائنا كافة على بناء نماذج تطويرية تنموية ناجحة يمكن تعميمها في كافة أرجاء المملكة، مبيناً أن هذه المذكرة تأتي في هذا الاطار.

وأضاف سموه "ونحن نفخر بما حققته بلادنا بتوجيهات وجهود القيادة رعاها الله من انجازات كبيرة بكافة المجالات التنموية لاسيما الاقتصادية منها لا يسعنا إلا نضاعف جهودنا للوصول لأعلى مستويات الفاعلية والكفاءة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال الجهود والامكانات الذاتية ومن خلال الشراكات التعاونية بكافة المجالات التنموية، مؤكداً بأنه لا عذر لأحد مهما كانت التحديات.

وأشاد سموه بالقائمين على المعهد العربي لإنماء المدن وحرصهم الشديد لتنمية المدن السعودية وفق المعايير القياسية، مؤكداً أنه على ثقة كبيرة لتعاون مثمر بناء ذو أثار إيجابية يلمسها المواطن والمقيم بالمنطقة.

// انتهى //

14:23ت م

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عرعر 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق09 يوليو 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، توقيع مذكرة التفاهم بين إمارة منطقة الحدود الشمالية، ومثَّلها وكيل الإمارة المكلف محمد بن جريس, والمعهد العربي لإنماء المدن، ومثله المهندس أحمد السلوم.وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة لإطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية في مجال الطفل والشباب والمرأة والمتقاعدين وتنفيذ الدراسات والتدريب والتوعية والبرامج النوعية التي تهدف إلى تنمية وبناء قدرات أفراد الأسرة السعودية وتمكينها وتوفير البيئة الحضرية المناسبةوتشمل مجالات التعاون تحقيق معايير المدينة الصديقة للطفل، وتطوير البيئة المجتمعية والإنسانية في المدينة، وتطوير وتمكين قدرات العاملين في القطاع الحكومي بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية في ممارساتها ومبادراتها.كما تشمل تفعيل وتطوير وإطلاق برامج الشراكة المجتمعية، وتحفيز وإطلاق مبادرات موجهة للأسرة والطفل والشباب والمرأة وكبار السن، وتنفيذ الدراسات الميدانية والمسحية لاستطلاع وتقييم وتحليل احتياجات المجتمع، إضافة للاستفادة من برامج المعهد الأخرى المتعلقة بالتنمية الحضرية.وقال سمو أمير منطقة الحدود الشمالية نعمل وفقاً لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وفي إطار مستهدفات رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمين - حفظه الله - بالتعاون مع شركائنا كافة على بناء نماذج تطويرية تنموية ناجحة يمكن تعميمها في كافة أرجاء المملكة، مبيناً أن هذه المذكرة تأتي في هذا الاطار.وأضاف سموه "ونحن نفخر بما حققته بلادنا بتوجيهات وجهود القيادة رعاها الله من انجازات كبيرة بكافة المجالات التنموية لاسيما الاقتصادية منها لا يسعنا إلا نضاعف جهودنا للوصول لأعلى مستويات الفاعلية والكفاءة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال الجهود والامكانات الذاتية ومن خلال الشراكات التعاونية بكافة المجالات التنموية، مؤكداً بأنه لا عذر لأحد مهما كانت التحديات.وأشاد سموه بالقائمين على المعهد العربي لإنماء المدن وحرصهم الشديد لتنمية المدن السعودية وفق المعايير القياسية، مؤكداً أنه على ثقة كبيرة لتعاون مثمر بناء ذو أثار إيجابية يلمسها المواطن والمقيم بالمنطقة.// انتهى //14:23ت م0095

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.