السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل محافظ ومشايخ فيفاء



جيزان 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني وعدداً من مشايخ القبائل بالمحافظة.

ورحّب سموه في مستهل الاستقبال بمحافظ ومشايخ فيفاء, مؤكداً أهمية التعاون الجاد والمخلص بين مشايخ القبائل والمواطنين بشكل عام لإنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والإسهام في حفظ الأمن، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة.

واستمع سموّه لشرح مفصل عن الخدمات والأعمال التي تقدمها مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة, وما تشهده جبال فيفاء من تطور ونمو ومشروعات تنموية وفق الخطط التطويرية المعدة للمحافظة في شتى المجالات كغيرها من محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة وتلبي احتياجات الأهالي من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية التي تسهم في تلبية احتياجات المواطن والمقيم والزائر لمحافظة فيفا التي تعد واحدة من أهم المحافظات ذات الطابع السياحي التي تمتاز بجمالها وما يتوافر بها من مقومات طبيعية وأجواء ربيعة على مدار العام كغيرها من محافظات القطاع الجبلي بالمنطقة.

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14:20ت م

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