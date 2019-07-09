السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يعقد اجتماعاً مع مندوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية



الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

عقد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بقصر الحكم اليوم, اجتماعاً مع مندوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نوقشت فيه جدول أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للتوطين بمنطقة الرياض، الذي سيعقد خلال هذا الأسبوع.

وشارك في الاجتماع كل من أمين عام برنامج التوطين بالإمارة الأستاذ محمد العمار, ومدير عام فرع وزارة العمل يوسف مسفر السيالي ومدير عام التوطين بوزارة العمل بمنطقة الرياض سعد الغامدي, ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة أحمد محمد المطوع, ومدير التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة جريد سعد الدوسري.

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13:57ت م

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