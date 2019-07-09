

بريدة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

قلّد مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي اليوم، كلاً من مدير شرطة محافظة ضرية المقدم محمد بن عواد المظيبري، ومدير إدارة تنفيذ الأحكام العامة بمركز شرطة الشقة وسلطانة المقدم زيد بن عبد الله القصير رتبتيهما الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهما.

وهنأ اللواء بن مرضي الزميلين، متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

من جهتهما عبر المترقيين عن فخرهما واعتزازهما بهذه الثقة الغالية، داعين الله أن تكون هذه الترقية حافزًا لهما على تقديم المزيد من البذل والعطاء.

// انتهى //

13:52ت م

0082





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.