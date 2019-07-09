نورة الكعبي: الجامعة العربية تهتم بمواكبة الثورة الرقمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، ضرورة تبني الرقمنة والربط الإلكتروني بين المكتبات ومراكز المعلومات، لإثراء المحتوى العربي وجعل الكتاب في متناول الجميع على مدار الساعة من مصادر موثوقة.

وشاركت "الكعبي"، الإثنين، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول للخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية، الذي يقام بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

حضر الجلسة أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء ورؤساء الوفود العربية المشاركة.

وأشارت "الكعبي" إلى أن الثورة الرقمية التي يشهدها العالم المعاصر قلبت الموازين، وغيرت المعادلات التقليدية وحطمت النظريات القديمة واستحدثت أخرى جديدة.