فيديو.. مصورة المغرب الباكية ترشح الجزائر للفوز بأمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت صفاء سراج الدين المصورة المغربية المكلفة بتغطية منافسات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/تموز الجاري، تتويج منتخب الجزائر باللقب.
وخطفت المصورة المغربية الأنظار عقب إقصاء منتخب بلادها أمام بنين في الدور ثمن النهائي للبطولة بالخسارة بركلات الترجيح، حيث ظهرت باكية داخل أرض الملعب عقب انتهاء اللقاء، وهي الصورة التي تداولتها الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتلعب الجزائر في الدور ربع النهائي للبطولة أمام كوت ديفوار، الخميس المقبل باستاد السويس.
وتستعرض "العين الرياضية" بالفيديو تصريحات المصورة المغربية صفاء سراج الدين.
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