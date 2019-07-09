فيديوجراف.. حصاد كوبا أمريكا 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على بطولة كوبا أمريكا 2019، بتتويج المنتخب البرازيلي باللقب على حساب بيرو، بعد الفوز بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ماراكانا.

وتمكن "السيليساو" من التتويج بجميع الألقاب التي استضافها على أرضه في كوبا أمريكا، حيث توج بـ5 نسخ على أرضه أعوام 1919 و1922 و1949 و1989 و2019.

وشهدت البطولة كذلك العديد من الأرقام المميزة، مثل تخطي منتخب أوروجواي حاجز الـ400 هدف بالبطولة القارية، ليصبح ثالث منتخب يفعل هذا الرقم.

"العين الرياضية" تقدم من خلال الفيديوجراف التالي حصاد بطولة كوبا أمريكا 2019.