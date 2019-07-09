سلم رواتب المعلمين الجديد .. تساؤلات واستفسارات

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل المعلمون والمعلمات الموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديد.

ودشن عدد من المعلمين والمعلمات وسم “سلم رواتب المعلمين الجديد” حيث انهالت التعليقات والاستفسارات بشأن السلم الجديد للرواتب، وبعض المصطلحات والمفاهيم التي وردت في سلم الرواتب، مثل معلم ممارس ومتقدم وخبير.

الفرق بين الرواتب

وعلق أبو جاسر السلمي بقوله: “أنا اشوف من الظلم يكون راتب معلم الرياضيات والحاسب والكيمياء والفيزياء مثل راتب التربية الفنية والرياضه واللغة العربية.. المفروض يكون لهم بدل يميزهم على تخصصاتهم والكرف اللي هم فيه”.

وغرد محمد الشهابي ساخراً بقوله: “هذا الموظف الوحيد في الدولة اللي كل أمة لا إله إلا الله، من الإنس و الجان، يعرفون راتبه و دوامه و إجازته”.

دورات واختبارات وعلاوات

وتفاعل سعيد السلمي مع الوسم بقوله: “اللي يبيني اشرح له الجدول حاضر نبسطها، طبعاً تم الغاء اسم مستوى وحل بداله رتبة وعشان تنتقل الى رتبة جديدة لازم دورات واختبارات مع زيادة العلاوة اذا انتقلت لرتبة متقدمة لذالك الرواتب تسلسلها كذا”.

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الانتقال من مستوى لآخر

وعلق الشبيلي بقوله: “توضيح بسيط لذلك:

١ / المستويات ٦ مستويات

٢/ مساعد معلم /معلم – الشهادة مادون البكالوريس

معلم ممارس – الشهادة بكالوريس

معلم متقدم – الشهادة ماجستير

معلم خبير – الشهادة دكتوراة

٣/الانتقال من المستوى الى مستوى آخر بعد ٦ درجات اي ٦ سنوات”.

لماذا تحسدون المعلم؟

بينما تفاعل يوسف مع الوسم بقوله: “اللي جالس يحسد المعلم والمعلمة… لو نقفل عليك في غرفة مع أولادك لهربت من الشباك… فلا يكثر”.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على سلم رواتب الوظائف التعليمية، والذي تضمن 6 مستويات، لكل مستوى 6 درجات.

وبحسب السلم الجديد، فقد تم تصنيف المعلمين والمعلمات إلى أربع رتب، وهي مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعاً لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(310 – 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 510) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس.