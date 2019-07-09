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بشرى سارة من التأمينات لموظفي القطاع العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الثلاثاء عن مد مهلة تسجيل أي مدد عمل سابقة ”بأثر رجعي” حتى 5 جمادى الأولى 1441 هـ.
وأكدت ”التأمينات” في بيانها أن هذا القرار يأتي حرصاً على حقوق العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الخاضعة لنظام التأمينات.
وأوضحت الهيئة أنه على الموظف التقدم بطلب تسجيل بعد استيفاء المستندات وهي : خطاب من جهة العمل، قرار التعيين، صورة الهوية الوطنية، قرار طي القيد، قرار المباشرة، بيان الأجور السنوي أثناء العمل.
وأبانت الهيئة أنه يمكن للمشترك أو جهة العمل تقديم المستندات المطلوبة إلى مكتب التأمينات.
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