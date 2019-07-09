موعد صدور مساعدات الضمان الاجتماعي المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440هـ عبر موقع وزارة العمل والتنمية...

تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على تقديم مساعدات الضمان الاجتماعي المقطوعة للمواطنين السعوديين، لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، حيث أن كثير من الأسر السعودية توجد تحت مظلة الضمان الاجتماعي السعودي، الذي يقدم الكثير من الخدمات التي تعود على المواطنين وأسرهم بالنفع، وتعتبر إعانة المساعدة المقطوعة من أهم برامج وزارة العمل السعودية، حيث أن هذه البرامج تقدم خدماتها للأسر السعودية محدودة الدخل، وكذلك تقدم خدماتها لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بشرح شروط الحصول على إعانة الضمان الاجتماعي، ورابط التسجيل والاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذه الإعانات.

رابط مساعدات الضمان الاجتماعي المقطوعة

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالعمل جاهداً على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين السعوديين المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، وتستخدم في ذلك كافة الإمكانيات التي تجعل المواطن يحصل على الخدمة دون عناء، لذلك قامت بإنشاء مواقع على الانترنت لتسهيل الحصول على هذه الخدمات، حيث كان المواطن السعودي يعاني من بعد أماكن تواجد مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع ربوع المملكة العربية السعودية، وناشدت وزارة العمل المواطنين التسجيل في إعانة الضمان الاجتماعي، وينتظر دوره في الحصول عليها، وخصصت لذلك رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة السعودية.

شروط الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي المقطوعة