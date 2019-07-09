حساب المواطن يكشف الوقت المناسب لإضافة المولود لدراسة حالة الأهلية

نتابع معكم زوارنا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية من خلال موقع نجوم مصرية كافة أخبار حساب المواطن ، برنامج الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية للمواطنين من اصحاب الدخل المحدود أو المتوسط ، والذين لا يقدرون على تلبية إحتياجاتهم الأساسية ، وذلك بسبب غلاء المعيشة ، وقد تم إقرار صرف الدعم في بداية العام المنصرم ، وذلك بعد تطبيق الضريبة المضافة على العديد من السلع والخدمات والمحروقات ، وتسعى المملكة من خلال ذلك إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي وتطبيق رؤيتها للعام 2020 .

حساب المواطن توقيت إضافة المولود

أجاب برنامج الدعم السعودية على العديد من الأسئلة للعديد من المستفيدين ، ومن بين الأسئلة عن توقيت إضافة المولود إلى البرنامج من اجل دراسة حالة الأهلية والإستحقاق ، وقد اجاب الحساب على أنه يتضح أن افضل توقيت لإضافة المولود يكون قبل اليوم العاشر من الشهر الجديد ليدهل في أقرب دورة أهلية في حالة إستيفاء كافة الشروط ، وقد غرد حساب خدمة العملاء من خلال إجابته قائلاً : “في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ “10 يونيو” سيتم دراسة حالة الأهلية والاستحقاق وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “أغسطس “.

موعد صرف الدفعة العشرين من حساب المواطن

يتسأل العديد من المواطنين في دولة المملكة عن توقيت صرف الدفعة العشرين من حساب المواطن ، حيث أعلن برنامج الدعم من خلال موقع التدوينات الصغيرة على أنه سوف يتم صرف الدعم في العاشر من الشهر الجاري ، وقد كشف إيضاً عن إنتهاء التسجيل للدفعة الواحد والعشرين فورا إيداع الدفعة العشرين من الدعم ، وقد دعا كافة الراغبين في التسجيل من أجل الإسراع بالتسجيل للإستفادة من الدفعة الـ 21 من الدعم من خلال زيارة موقع حساب المواطن