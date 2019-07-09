خلال ساعات إيداع الدفعة الـ 20 من حساب المواطن .. إليكم رابط التسجيل

نتابع معكم زوارنا الأعزاء في دولة المملكة العربية السعودية عبر موقعنا نجوم مصرية جديد حساب المواطن ، حيث تفصلنا ساعات قليلة فقط على صرف الدعم للدفعة العشرين ، حيث سوف يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين خلال الساعات الاولي من صباح يوم غداً الإربعاء والذي يوافق العاشر من يوليو ، وذلك من خلال النظام المتع ، حيث يتم صرف الدعم في العاشر من كل شهر ميلادي ، ويتم تقديم الموعد أو تأخيره يوماً واحداً في حال صادف ذلك اليوم إجازة رسمية ، وقد نوه الحساب على كافة المواطنين على ضرورة الإفصاح عن كافة البيانات بدقة عالية من أجل إستيفاء كافة الشروط.

شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ، و يستثنى من ذلك إبن و إبنة المواطنة و الزوج أو الزوجة غير السعودية و حاملو بطاقات النقل .

أن يكون المسجل مقيم بشكل دائم داخل السعودية ، بحيث لا يقيم خارج السعودية لأكثر من 90 يوماً طوا العام .

عدم تواجد أي مستفيد داخل السجون أو دور الإيواء الحكومية .

أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة ، بينما تعتمد معايير الإستحقاق على حسب دخل الأسرة و عدد أفرادها و أعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً .

حساب المواطن التسجيل في الدفعة 21

أقر القائمون على برنامج حساب المواطن على أنه سوف يتم إيداع الدفعة العشرين من الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في يوم العاشر من شهر يوليو الجاري والذي يوافق يوم غداً الإربعاء ، وتتواصل عملية التسجيل في الدفعة 21 من الدعم وذلك من خلال البوابة الإلكترونية من هـــنـــا