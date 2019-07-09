شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض بالإنابة يشرف مأدبة عشاء عمدة موسكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (موسكو)

شرف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة مساء أمس، حفل العشاء الذي أقامه تكريماً للأمير نائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف. كما اصطحب نائب عمدة موسكو أمير منطقة الرياض بالإنابة في جولة على الساحة الحمراء وسط موسكو، مطلعاً على ما تضمنته من إنشاءات معمارية تاريخية، مستمعاً إلى شرح عن ما تمثله الساحة من شواهد حاضرة وماضية للمدينة وتاريخها وثقافتها.

حضر حفل العشاء الوفد الرسمي المرافق لأمير منطقة الرياض بالإنابة، كما حضره من الجانب الروسي نائب وزير النقل لحكومة موسكو بلوتوف جاميد والنائب الأول لمدير النقل وتطوير البنية التحتية في حكومة موسكو اندريكن سيرجي، ونائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية لحكومة موسكو شوتيان كو، ونائب مدير المراقبة والتنسيق لمجمع النقل ميخائيل كيرلينج والنائب الأول لمدير شركة ميترو بوليتان الحكومية رامان لاتيوبوف، وعدد من المسؤولين في روسيا الاتحادية.