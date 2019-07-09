تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمدينة الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الدمام

أقدم سالم بن عبدالله بن مبارك الكربي، على قتل محمد بن عبدالرحمن بن محمد القثامي، وذلك بطعنه بآلة حادة طعنات عدة، مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

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وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني سالم بن عبدالله بن مبارك الكربي، اليوم الثلاثاء 06 / 11 / 1440هـ، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.