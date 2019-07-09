نتائج القبول في جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية.. و10 الآف طالب وطالبة بالمرحلة الأولى

كشفت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد عن نتائج القبول بالنسبة للدفعة الأولى من الطلاب والطالبات الذين تقدموا للدراسة في جامعة الملك خالد للعام الجامعي 1440-1441 هجريًا، مؤكدة بأنه وبعد عمليات الفرز الإلكتروني، قد تم قبول نحو 10 الآف طالب وطالبة بالمرحلة الأولى، وهذا بعد إنطباق الشروط والمعايير الخاصة للجامعة، وكذلك ترتيب رغبات الطلاب ومقارنتها بالمقاعد الجامعية.

وذكر الدكتور “عبد المحسن القرني” عميد التسجيل والقبول في جامعة الملك خالد، بأن عدد الطلاب الذين تم قبولهم إلى حين اللحظة وصل إلى عشرة الآف طالب، مشددًا على ضرورة دخول هؤلاء الطلاب إلى موقع القبول في جامعة الملك خالد، وذلك من أجل تأكيد القبول خلال الشهر الجاري قبل موعد الترشيح القادم.

نتائج القبول في جامعة الملك خالد للعام الجامعي الجديد 1440-1441 هجريًا

في السياق ذاته، قال الدكتور القرني في حديثه حول نتائج القبول في جامعة الملك خالد، بأن عدم دخول الطالب إلى البوابة الإلكترونية لجامعة الملك خالد وعدم تأكيده على الترشح يعني بأن الطالب قد قرر الإستغناء عن مقعده في الجامعة بشكل رسمي، وهو ما يجعل هناك مقاعد شاغرة إضافية في ترشيح الدفعة الثانية للقبول.

Advertisements

ويذكر بأن جامعة الملك خالد قد أكدت في وقت سابق، بأن عملية القبول فيها قد تمت وفقًا لدرجات ونسب الطلاب وكذلك ترتيب الطالب لرغباته والكليات التي يرغب في الإلتحاق بها داخل جامعة الملك خالد.

موعد ظهور نتائج القبول في جامعة الملك خالد “الدفعة الثانية”

كشفت جامعة الملك خالد وبالتحديد عمادة القبول والتسجيل، على مواعيد قبول الدفعة الثانية وهو يوم 9 من ذي القعدة من العام الهجري الحالي 1440، وعلى أن يكون الترشيح والقبول هذه المرة، على المقاعد الشاغرة في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في جامعة الملك خالد.

الجدير بالذكر، بأن جامعة الملك خالد تُصنف في المرتبة الرابعة بين كل الجامعات في المملكة العربية السعودية، في حين تأتي جامعة الملك خالد في المرتبة 448 حسب التصنيف العالمي للجامعات QS، وفي المرتبة 24 عربيًا حسب تصنيف عام 2019م،