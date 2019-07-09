جامعة الملك خالد تعلن عن قبول 10 الآف طالب في المرحلة الأولى.. وتؤكد: القبول على مرحلتين

قالت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد، بأنها قد قررت قبول نحو 10 الآف طالب في المرحلة الأولى للقبول الخاصة بالعام الجامعي الجديد 1440-1441 هجريًا، مشيرة إلى كونها قد أستقبلت كل طلبات التسجيل والإلتحاق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة الملك خالد عبر شبكة الإنترنت، وذلك بدءًا من يوم 15/10/1440 وحتى يوم 30/10/1440، وهذا في الوقت الذي سيتم فيه إعلان النتائج بشكل رسمي يوم 5/11/1440 هجريًا بالنسبة لدرجة البكالوريوس في المرحلة الأولى، في حين سيكون يوم 9/11/1440 هجريًا للإعلان عن باقي المقاعد في درجة البكالوريوس وكذلك الدبلوم.

جامعة الملك خالد توافق على قبول 10 الآف طالب في المرحلة الأولى

ذكرت مصادر مطلعة داخل جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية عن كون الجامعة قد وافقت على قبول نحو 10 الآف طالب في المرحلة الأولى والخاصة بالبكالوريوس، وهذا في الوقت الذي قال فيه عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور “عبدالمحسن بن عيد القرني” بأن عمليات القبول ستكون إلكترونية بصورة كاملة.

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وأوضح الدكتور “عبد المحسن”، بأنه لا حاجة للطالب للحضور إلى مقر العمادة أو إرسال أي وثائق أو سجلات عند التقديم للدراسة في جامعة الملك خالد.

معلومات يجب أن تعرفها عن جامعة الملك خالد

جامعة الملك خالد هي واحدة من أكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية، ومقرها في مدينة أبها بجنوب غرب المملكة العربية السعودية، وقد تأسست هذه الجامعة في عام 1419 هجريًا، وذلك خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك “عبد الله بن عبد العزيز” والذي كان وقتها وليًا للعهد في المملكة العربية السعودية.

وقد تم تأسيس جامعة الملك خالد في يوم 9/1/1419 هجريًا بالتحديد، وبعد صدور المرسوم الملكي بشأن دمج فرعي جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود بمنطقة عسير تحت مسمى جامعة الملك خالد.