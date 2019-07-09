الشركة السعودية للكهرباء تكشف عن وظائف جديدة لحاملي الثانوية العامة.. هنا طريقة وخطوات التقديم

كشفت الشركة السعودية للكهرباء في الساعات الماضية عن توفير الآلاف من فرص العمل، وذلك للشباب من خريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية مؤكدة بأن هذه الوظائف والفرص ستكون تحت مسمى “رجل أمن”، وهي وظائف متوفرة في كافة فروع الشركة السعودية للكهرباء بمختلف أنحاء المملكة، مشيرة إلى كون الراغبين في الحصول على هذه الوظائف سيكون عليهم التقدم لها عبر الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت.

شروط التقديم في وظائف الشركة السعودية للكهرباء

قالت الشركة السعودية للكهرباء، بأن الوظائف المتاحة لديها هي للرجال فقط، ويجب أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على أقل تقدير، وعن باقي الشروط الخاصة بالتقديم في وظائف الشركة السعودية للكهرباء، فقد جاءت على النحو التالي:

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أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية

أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 28 عام هجري وقت التقدم للحصول على وظيفة في الشركة السعودية للكهرباء.

يجب أن يكون حاصل على تقدير جيد في الثانوية العامة

لا يقل طول المتقدم عن 165 سم.

خطوات التقديم في وظائف الشركة السعودية للكهرباء

ويتسائل الكثيرون في الساعات الماضية عن طريقة التقديم للحصول على وظائف الشركة السعودية للكهرباء، وبحسب ما تم إعلانه من قبل مصادر مسؤولة في الشركة، فإن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، والذي يمكن الدخول عليه من خلال هذا الرابط “من هنا“.

ويجب على الشباب الراغبين في الحصول على وظائف الشركة السعودية للكهرباء، الإطلاع جيدًا على كافة الشروط الخاصة بوظيفة “رجل الأمن الصناعي”، وذلك لمعرفة متطلبات هذه الوظيفة.