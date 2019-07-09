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اقترح ستيف وزنياك، أحد مؤسسي شركة "آبل" الأمريكية، أنه يجب على كل الناس مغادرة تطبيق "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إذا كانوا يقدرون خصوصيتهم.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية؛ اتهم "وزنياك" شركة "فيسبوك" بأنها تغزو خصوصية الناس؛ معتبرًا أن الطريقة الوحيدة للفرار منها هي مغادرتها.
وكشف "وزنياك"، الذي أسس شركة "آبل" إلى جانب ستيف جوبز، أن الهواتف الذكية قد تتنصت على أصحابها؛ مؤكدًا أنه لا توجد "طريقة تقريبًا لإيقافها".
ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، غادر ستيف وزنياك، "فيسبوك"، العام الماضي 2018، وحذف حسابه العام من موقع التواصل الشهير، في أعقاب فضيحة شركة "كامبريدج أنالاتيكا" للاستشارات السياسية، التي حصلت دون وجه حق على بيانات شخصية عبر تطبيق للاختبارات متصل "بفيسبوك"، ولمدة يومين.
وجاءت تصريحاته، لموقع "تي إم زي" الأمريكي، أثناء تواجده في مطار العاصمة الأمريكية واشنطن؛ حيث قال: يختلف الأمر من شخص إلى آخر؛ فبالنسبة إلى البعض، مزايا "فيسبوك" تستحق فَقْد الخصوصية؛ لكن بالنسبة لكثيرين مثلي، يجب أن يجدوا طريقة للتخلص من فيسبوك.
وعن حديثه عن تنصت العديد من الأجهزة الذكية على الناس، مثل السماعات والهواتف المحمولة، قال "وزنياك": هناك أجهزة منها تقيس نبضات القلب بالليزر الآن، كما يمكنها الاستماع إليك عبر العديد من الأجهزة، ومن يعرف إذا كان هاتفي الخلوي يتنصت عليّ الآن؟ ولا ننسى أن موقع "أليكسا" تطوله هذه الاتهامات في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام.
أحد مؤسسي "آبل": احذفوا "فيسبوك" من جوالاتكم!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-09
اقترح ستيف وزنياك، أحد مؤسسي شركة "آبل" الأمريكية، أنه يجب على كل الناس مغادرة تطبيق "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إذا كانوا يقدرون خصوصيتهم.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية؛ اتهم "وزنياك" شركة "فيسبوك" بأنها تغزو خصوصية الناس؛ معتبرًا أن الطريقة الوحيدة للفرار منها هي مغادرتها.
وكشف "وزنياك"، الذي أسس شركة "آبل" إلى جانب ستيف جوبز، أن الهواتف الذكية قد تتنصت على أصحابها؛ مؤكدًا أنه لا توجد "طريقة تقريبًا لإيقافها".
ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، غادر ستيف وزنياك، "فيسبوك"، العام الماضي 2018، وحذف حسابه العام من موقع التواصل الشهير، في أعقاب فضيحة شركة "كامبريدج أنالاتيكا" للاستشارات السياسية، التي حصلت دون وجه حق على بيانات شخصية عبر تطبيق للاختبارات متصل "بفيسبوك"، ولمدة يومين.
وجاءت تصريحاته، لموقع "تي إم زي" الأمريكي، أثناء تواجده في مطار العاصمة الأمريكية واشنطن؛ حيث قال: يختلف الأمر من شخص إلى آخر؛ فبالنسبة إلى البعض، مزايا "فيسبوك" تستحق فَقْد الخصوصية؛ لكن بالنسبة لكثيرين مثلي، يجب أن يجدوا طريقة للتخلص من فيسبوك.
وعن حديثه عن تنصت العديد من الأجهزة الذكية على الناس، مثل السماعات والهواتف المحمولة، قال "وزنياك": هناك أجهزة منها تقيس نبضات القلب بالليزر الآن، كما يمكنها الاستماع إليك عبر العديد من الأجهزة، ومن يعرف إذا كان هاتفي الخلوي يتنصت عليّ الآن؟ ولا ننسى أن موقع "أليكسا" تطوله هذه الاتهامات في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
01:51 PM
قال: لا توجد طريقة لإيقاف تنصت الهواتف الذكية
اقترح ستيف وزنياك، أحد مؤسسي شركة "آبل" الأمريكية، أنه يجب على كل الناس مغادرة تطبيق "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إذا كانوا يقدرون خصوصيتهم.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية؛ اتهم "وزنياك" شركة "فيسبوك" بأنها تغزو خصوصية الناس؛ معتبرًا أن الطريقة الوحيدة للفرار منها هي مغادرتها.
وكشف "وزنياك"، الذي أسس شركة "آبل" إلى جانب ستيف جوبز، أن الهواتف الذكية قد تتنصت على أصحابها؛ مؤكدًا أنه لا توجد "طريقة تقريبًا لإيقافها".
ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، غادر ستيف وزنياك، "فيسبوك"، العام الماضي 2018، وحذف حسابه العام من موقع التواصل الشهير، في أعقاب فضيحة شركة "كامبريدج أنالاتيكا" للاستشارات السياسية، التي حصلت دون وجه حق على بيانات شخصية عبر تطبيق للاختبارات متصل "بفيسبوك"، ولمدة يومين.
وجاءت تصريحاته، لموقع "تي إم زي" الأمريكي، أثناء تواجده في مطار العاصمة الأمريكية واشنطن؛ حيث قال: يختلف الأمر من شخص إلى آخر؛ فبالنسبة إلى البعض، مزايا "فيسبوك" تستحق فَقْد الخصوصية؛ لكن بالنسبة لكثيرين مثلي، يجب أن يجدوا طريقة للتخلص من فيسبوك.
وعن حديثه عن تنصت العديد من الأجهزة الذكية على الناس، مثل السماعات والهواتف المحمولة، قال "وزنياك": هناك أجهزة منها تقيس نبضات القلب بالليزر الآن، كما يمكنها الاستماع إليك عبر العديد من الأجهزة، ومن يعرف إذا كان هاتفي الخلوي يتنصت عليّ الآن؟ ولا ننسى أن موقع "أليكسا" تطوله هذه الاتهامات في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام.
، أحد مؤسسي "آبل": احذفوا "فيسبوك" من جوالاتكم! ،
المصدر : الخليج 365
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