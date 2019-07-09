، بالفيديو .. سكان الشارع يشاهدون بذهول ما حدث للسيارة الحمراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - حادثة وقعت مساء الخميس الماضي في مدينة أمريكية

وقف سكان أحد شوارع مدينة ديل الأمريكية مذهولين وهم يشاهدون أسفلت الطريق يهبط ثم تنفتح حفرة واسعة، وتبتلع سيارة دودج كارفان جزءاً جزءاً حتى اختفت السيارة تماماً وردمتها رمال الحفرة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" الأمريكية، وقع الحادث مساء الخميس الماضي، والتقطه أوسكار جلادميز؛ أحد سكان الشارع بمدينة ديل في ولاية فرجينيا.

ويبدأ الفيديو وقد اختفت مؤخرة السيارة الحمراء في الحفرة، بينما بقى الجزء الأمامي منها معلقاً على حافة الحفرة، لكنه بدأ في الهبوط رويداً رويداً وسط صرخات الذهول من المشاهدين، حتى تحطم مصد الصدمات بالسيارة وسقطت مقدمتها، ثم اختفت تماماً، وبعدها بدأت الرمال وقطع الأسفلت والخرسانة في السقوط على السيارة حتى حطمتها وردمتها تماماً في حفرة عمقها 7 أمتار.

ويعلق صوت بالشريط قائلاً: "إن صاحب السيارة سيحصل على واحدة جديدة من أموال التأمين".

وعقب الحادث أغلقت سلطات ولاية فرجينيا الطريق، وتم رفع السيارة من الحفرة، وبدأ العمل لإصلاح هبوط أرضي ضخم في الطريق، الذي يمتد إلى منطقة مجاورة للطريق.

وعن سبب الهبوط الأرضي، قالت وزارة النقل بالولاية، إن سقوط الأمطار بغزارة وراء حدوث الهبوط، حيث تسرّبت كميات من الماء من مجرى صرف مياه الأمطار إلى المنطقة أسفل الطريق، وتسبّبت في الهبوط الأرضي.

وأكّدت السلطات أن المنازل في المنطقة آمنة وبعيدة عن الهبوط الأرضي، ولكن إصلاح الطريق يحتاج إلى أيام عدة.