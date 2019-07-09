، 7 آلاف موظف بـ "صحة المدينة" يخدمون ضيوف الرحمن على مدار الساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مراكز مراقبة بالمطارات و"المديرية" خصصت لهم عدداً من المراكز الصحية

كلّفت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ما يقارب 7000 موظف وموظفة للعمل خلال موسم الحج هذا العام 1440 هـ، كما خصصت عدداً من المراكز الصحية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت "صحة المدينة المنوّرة" أنه جرى تخصيص كل من: مركز باب جبريل، والصافية، والسلام وباب المجيدي حول الحرم النبوي الشريف، وفي مناطق سكن الحجاج تم تخصيص مركز أُحد، وقباء والعوالي، أما في مداخل المدينة المنوّرة ومخارجها فقد تم تخصيص مركز حجاج البر، ومحطة الهجرة، والميقات الموسمي (1 - 2)، وتتواجد المراكز الصحية "اليتمة، الصلصلة"، لخدمة المسافرين في الطرق الرئيسة من وإلى المدينة المنوّرة.

وأضافت أنه على صعيد المنافذ الجوية والبحرية فقد خصصت كلاً من: مركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، ومركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع، ومركز المراقبة الصحية بميناء ينبع البحري.

وفيما يخص خدمات النقل الإسعافي فقد تم تزويد كل من مركز مدينة الحجاج الموسمي، ومركز محطة الهجرة الموسمي، ومركز صحي باب جبريل الموسمي، ومركز باب المجيدي الموسمي ومركز باب السلام الموسمي ومركز الصافية وذلك بالتنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، كما تمّت زيادة أعداد المركبات الإسعافية في بعض المراكز الصحية الدائمة كمركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، كما توفر "صحة المدينة المنوّرة" (8) مركبات جولف لنقل ضيوف الرحمن في المطار وداخل الساحات.

وبيّنت "صحة المدينة المنوّرة" أنه في جانب الإمكانيات العلاجية المتوافرة لخدمة ضيوف الرحمن ومن خلال (10) مستشفيات يتم تقديم الخدمات في كل من: مستشفى الملك فهد العام، والأنصار، والميقات، وأُحد، والمدينة للنساء والولادة والأطفال، ومدينة الحجاج، وخيبر، والحناكية، والحمنة ومستشفى ينبع العام، كما تم تخصيص مركز لضربات الشمس بسعة سريرية تقدر بنحو (30) سريراً.

يُذكر أن "صحة المدينة المنوّرة" توفر عيادات متنقلة لخدمة المسافرين براً عبر طريق المدينة المنوّرة، وهي عبارة عن وحدة كبيرة داخل محطة ساسكو تقدم خدماتها الوقائية والإسعافية لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وأخرى داخل المدينة.