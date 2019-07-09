، #الشورى يطالب بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية ،

- 1/2
- 2/2
طالب مجلس #الشورى، اليوم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية، وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة.
وفي جلسته اليوم، طالب المجلس، الوزارة، بدراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني، لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.
وطالب المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة، ونقل، وأن تدرج التقويم في تقاريرها القادمة وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة.
#الشورى يطالب بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعوديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-09
طالب مجلس #الشورى، اليوم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية، وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة.
وفي جلسته اليوم، طالب المجلس، الوزارة، بدراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني، لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.
وطالب المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة، ونقل، وأن تدرج التقويم في تقاريرها القادمة وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
11:36 AM
دعا "الشؤون البلدية" إلى دراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور
طالب مجلس #الشورى، اليوم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية، وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة.
وفي جلسته اليوم، طالب المجلس، الوزارة، بدراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني، لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.
وطالب المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة، ونقل، وأن تدرج التقويم في تقاريرها القادمة وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة.
، #الشورى يطالب بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر #الشورى يطالب بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.