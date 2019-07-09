، "السديس" يطّلع على استعدادات مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة ،

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اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على آخر الاستعدادات المُقامة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة يوم عرفة.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه للجنة المشكّلة لذلك.
واستمع لشرح وافٍ من قِبَل اللجنة عن الخط الزمني للمشروع، كما تم استعراض جميع المتطلبات الإدارية، والمراحل التي سيمر بها، كذلك طرح العديد من التوصيات التي من شأنها تطوير الأداء، تحقيقًا لطموحات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمةً لضيوف الرحمن.
وحث الرئيس العام، اللجنةَ على بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق الجودة العليا في إخراج ترجمة خطبة عرفة لهذا العام؛ منوهًا بالدعم غير المحدود من قِبَل القيادة الرشيدة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم.
يُذكر أنه تم تكليف الرئاسة، بناء على التوجيه السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالإشراف على ترجمة خطبة يوم عرفة؛ وذلك ابتداء من حج العام الماضي.
"السديس" يطّلع على استعدادات مشروع ترجمة خطبة يوم عرفةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-09
اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على آخر الاستعدادات المُقامة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة يوم عرفة.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه للجنة المشكّلة لذلك.
واستمع لشرح وافٍ من قِبَل اللجنة عن الخط الزمني للمشروع، كما تم استعراض جميع المتطلبات الإدارية، والمراحل التي سيمر بها، كذلك طرح العديد من التوصيات التي من شأنها تطوير الأداء، تحقيقًا لطموحات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمةً لضيوف الرحمن.
وحث الرئيس العام، اللجنةَ على بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق الجودة العليا في إخراج ترجمة خطبة عرفة لهذا العام؛ منوهًا بالدعم غير المحدود من قِبَل القيادة الرشيدة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم.
يُذكر أنه تم تكليف الرئاسة، بناء على التوجيه السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالإشراف على ترجمة خطبة يوم عرفة؛ وذلك ابتداء من حج العام الماضي.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
11:33 AM
حث على بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق الجودة العليا
اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على آخر الاستعدادات المُقامة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة يوم عرفة.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه للجنة المشكّلة لذلك.
واستمع لشرح وافٍ من قِبَل اللجنة عن الخط الزمني للمشروع، كما تم استعراض جميع المتطلبات الإدارية، والمراحل التي سيمر بها، كذلك طرح العديد من التوصيات التي من شأنها تطوير الأداء، تحقيقًا لطموحات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمةً لضيوف الرحمن.
وحث الرئيس العام، اللجنةَ على بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق الجودة العليا في إخراج ترجمة خطبة عرفة لهذا العام؛ منوهًا بالدعم غير المحدود من قِبَل القيادة الرشيدة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم.
يُذكر أنه تم تكليف الرئاسة، بناء على التوجيه السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالإشراف على ترجمة خطبة يوم عرفة؛ وذلك ابتداء من حج العام الماضي.
، "السديس" يطّلع على استعدادات مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة ،
المصدر : الخليج 365
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