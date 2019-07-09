انباء عن حظر ببجي في السعودية

أوردت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، انباء عن حظر لعبة ببجي "pubg" القتالية في المملكة العربية السعودية الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة.

الجدير ذكره أن مجلس الشورى السعودي أوصى بحظر لعبة ببجي كونها تتسبب بآثار ونتائج سلبية على سلوكيات مستخدميها وذلك بعد الكثير من الشكاوى التي تلقاها المجلس حول ببجي

وأكد عضو مجلس الشورى السعودي محمد القحطاني إن التوصيات بحظر لعبة ببجي جاءت بعد دراسات تفيد بتأثيرها على السلوكيات لدى افراد المجتمع لافتا إلى أن دول عربية حظرتها مثل الاردن والعراق.

ولم ترد أي تأكيدات في السعودية حتى اللحظة تفيد بحظر لعبة ببجي، حيث ينتظر أن تتخذ الجهات الرسمية في السعودية قرارا حاسما خلال الساعات المقبلة حول هذه القضية.

وببجي هي لعبة قتالية ترفيهية يشارك فيها الملايين حول العالم عبر الانترنت حيث يهبط 100 لاعب إلى خريطة مليئة بالوسائل القتالية وثم يتنافسون حتى ينجو لاعب أبو فريق واحد مكون من أربعة أفراد.