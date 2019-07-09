بالصور: احتراق سيارتين متوقفتين بأحد شوارع جدة بعد انفجار كابينة كهرباء

تسبّب حريق اندلع في كابينة كهرباء بأحد شوارع محافظة جدة، في تضرر سيارتين كانتا متوقفتين بالقرب من الكابينة بعدما أتت النيران عليها.

وكشف سكان حي الربوة في جدة أن الحـادثة وقعت صباح أمس (الإثنين)، مبينين أن الكابينة كانت مشكوفة ولم يكن لها باب وكانت تشكل خطراً على سكان الحي، مناشدين الجهات المعنية التدخل ومباشرة البلاغات المتكررة عنها.