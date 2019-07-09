بالصور: أمير منطقة الرياض بالنيابة يصل موسكو في زيارة رسمية

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وصل أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن أمس (الإثنين)، إلى موسكو عاصمة روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
وكان في استقباله بمطار فنوكوفو عدد من المسؤولين الروسيين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي وأعضاء السفارة السعودية بموسكو. ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق الفارس، ومدير عام المكتب الخاص لنائب أمير منطقة الرياض خالد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان، والعميد ركن نواف الهزاني.
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