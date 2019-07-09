القنصلية بنيويورك تكشف التحقيقات الأولية في فقدان سعودي بشلالات نياجرا

كشفت القنصلية السعودية في نيويورك أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ قام المواطن بترك عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه قامت بإبلاغ الشرطة في حينه. وتفصيلاً، قالت القنصلية: انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – حفظهما الله – بالاهتمام بقضايا المواطنين السعوديين كافة، فقد قامت القنصلية العامة بنيويورك بمباشرة حالة فقدان المواطن قاسم بن يحيى عداوي بعد تلقيها اتصالاً هاتفيًّا يوم الأحد صباحًا، يفيد بفقدان المواطن المذكور في شلالات نياجرا بولاية نيويورك أثناء رحلة عائلية برفقة زوجته وأبنائه؛ إذ ترك المواطن المذكور عائلته في السيارة، وقام بالنزول بغرض التقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته تأخره قامت بإبلاغ مركز الشرطة في حينه.

وتابعت: قامت القنصلية بالتواصل مع مركز الشرطة، وأفاد المحقق المسؤول عن القضية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى ورود بلاغ من شخص آخر عن سقوط شخص مجهول في أحد الشلالات، وما زالت عملية البحث قائمة للعثور عليه، وتحديد هويته. وتابع البيان: كما أن القنصلية قامت بالتواصل مع زوجة المواطن وذويه، وإطلاعهم على المستجدات، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والرعاية كافة لأسرة المواطن. وتشدد القنصلية بناء على توجيهات ومتابعة من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة على حرصها الدائم على سلامة المواطنين الكرام في الولايات المتحدة، وتقديم المساعدات كافة لهم في حالة الحاجة على مدار اليوم من خلال السفارة وقنصلياتها، أو بالاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الإلكترونية للسفارة والقنصليات في خارج أوقات الدوام الرسمية. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جميع المواطنين من كل مكروه.