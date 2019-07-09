بالتفاصيل.. سلم رواتب المعلمين الجديد بعد اعتماده من مجلس الوزراء

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وافق مجلس الوزراء على سلم رواتب الوظائف التعليمية، والذي تضمن ستة مستويات، لكل مستوى ست درجات.

وبحسب السلم الجديد، فقد تم تصنيف المعلمين والمعلمات إلى أربع رتب، وهي مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعاً لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(310 – 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 510) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس.



