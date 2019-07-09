بالفيديو.. ضبط أغذية فاسدة في مستودع بالمدينة المنورة

ضبطت الأمانة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة، أحد المستودعات المخالفة التي يتم من خلالها تحضير وتخزين وتجهيز وجبات في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات النظامية والصحية لمزاولة النشاط.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته أمانة المدينة، اليوم الثلاثاء، مواد غذائية بكميات كبيرة مكشوفة وخارج الثلاجة، وبعضها مجهول المصدر، فضلًا عن تخزينها بشكل سيئ، كما تظهر عليها علامات التلف.

وكانت أمانة المنطقة، قد أعلنت تكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية التي تقوم بإعداد وتقديم وجبات الإعاشة للحجاج والمعتمرين وزوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالاشتراك مع الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ للتأكُّد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية، بما يحقق السلامة الغذائية لضيوف الرحمن.

وصرّح وكيل الأمين للخدمات بالنيابة بأمانة المنطقة المهندس أحمد بن محمد البعداني، بأنَّ مشاركة هيئة الغذاء والدواء تأتي ضمن مشاركة الجهات الحكومية المعنية بالرقابة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، من خلال 15 مفتشًا للقيام بأعمال الرقابة على الأغذية من خلال جولات مع الفرق الرقابية الميدانية بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها.

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وأضاف، أنّ الجولات تستهدف مطابخ الإعاشة والمطاعم والمخابز ومحلات بيع الخضار ومستودعات الأغذية ومحلات بيع الدواجن واللحوم والأسماك والأسواق المركزية.

في سياق متصل، أوضّح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق المكلف بأمانة المنطقة محمد بن إحسان عبده، أنَّه جرى العمل على توزيع مفتشي الهيئة على البلديات، وجرى ربط الجولات الميدانية لمفتشي الهيئة عبر نظام راقب الإلكتروني، الذي يهدف إلى رفع أداء الرقابة الصحية من خلال استحداث تقنيات الرقابة الميدانية.