«هدف» يوضّح المراحل الخمس لبرنامج تدريب قيادات القطاع الخاص

أعلن صندوق الموارد البشرية «هدف»، اليوم الثلاثاء، المراحل الخمس لمراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات الواعدة في القطاع الخاص، من خلال أكاديمية «هدف للقيادة».

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الصندوق، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ المراحل تتمثَّل في التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وأن يُقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، ثم عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج.

وأضاف الصندوق، أنّه يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

وتهدف أكاديمية «هدف» للقيادة، حسب البيان، إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة؛ دعمًا للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والابتكار.

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وتتمثل شروط الانضمام لأكاديمية هدف للقيادة في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.

وبإمكان الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية والتسجيل فيها، الاطلاع على تفاصيل أوسع من خلال زيارة البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة، من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًّا، حيث تتجسَّد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.