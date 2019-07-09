الحصيني يتوقّع موجة انخفاض في درجات الحرارة.. غدًا الأربعاء

توقع الباحث في الفلك والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أن يسود انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من غدٍ الأربعاء.

وقال، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع من يوم غدٍ الأربعاء انخفاض طفيف في الحرارة، ويتراوح هذا الانخفاض بين ثلاث وخمس درجات مئوية على معظم مناطق المملكة والخليج».

وأضاف: «متوقع أن تستمر (هذه الحالة الجوية) أسبوعًا كاملًا مع بقاء الأجواء حارة نهارًا بإذن الله، لكن الحرارة حول إلى أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذه الأيام من السنة».

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس في المملكة، اليوم الثلاثاء، توقّعت فيه أن تكون هناك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران، وكذلك على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وأشارت «الأرصاد» إلى أنّ الطقس سيبقى حارًا إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة على المنطقة الشرقية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.