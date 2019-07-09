الأميرة ريما: العلاقات السعودية- الأمريكية حجر الزاوية في الاستقرار العالمي

أكَّدت سفيرة السعودية الجديدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، اليوم الثلاثاء، أنّ العلاقات بين البلدين تمثّل حجر الزاوية للاستقرار العالمي.

جاء ذلك، ردًا على رسالة ترحيب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد تسليم أوراق اعتمادها للرئيس دونالد ترامب، قال فيها: «تهانينا للأميرة ريما لكونها أول امرأة يتم تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية.. أتطلع إلى العمل معكم في دورك الجديد كسفير لدى الولايات المتحدة، ونحن نبني على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية ونتصدى للتحديات المشتركة».

في المقابل، قالت الأميرة: «شكرًا جزيلًا لك.. إن العلاقات السعودية- الأمريكية هي حجر الزاوية للاستقرار العالمي، وأتطلع إلى العمل معكم على التغلب على التحديات المتبادلة، وتعزيز شراكتنا التاريخية لصالح كلا البلدين».

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وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الخارجية أنّ الأميرة ريما سلّمت أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، صورةً للأميرة ريما بجانب الرئيس ترامب، الذي كان يحمل بيده أوراق اعتماد السفيرة الجديدة.

وبدأت الأميرة ريما عملها الدبلوماسي في السفارة السعودية بواشنطن يوم الخميس الماضي، وكانت الأميرة ريما تشغل قبيل تعيينها سفيرة في واشنطن، منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي منذ أغسطس من 2016، ورئيسة لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، منذ أكتوبر عام 2017.