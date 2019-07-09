بالصور.. حفل عشاء على شرف الأمير محمد بن عبدالرحمن بقلب موسكو

نظم نائب عمدة موسكو، مكسيم لكسوتوف، حفل عشاء تكريمًا لأمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

واصطحب نائب عمدة موسكو الأمير محمد بن عبدالرحمن في جولة على الساحة الحمراء وسط موسكو.

واطلع الأمير خلالها على ما تتضمنه الساحة من إنشاءات معمارية تاريخية، مع شرح عما تمثله من شواهد حاضرة وماضية للمدينة وتاريخها وثقافتها.

حضر حفل العشاء الوفد الرسمي المرافق لأمير منطقة الرياض بالنيابة، كما حضره من الجانب الروسي نائب وزير النقل لحكومة موسكو بلوتوف جاميد.

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وحضره أيضًا النائب الأول لمدير النقل وتطوير البنية التحتية في حكومة موسكو أندريكن سيرجي ونائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية شوتيان كو.

وشارك فيه نائب مدير المراقبة والتنسيق لمجمع النقل ميخائيل كيرلينج، والنائب الأول لمدير شركة ميترو بوليتان الحكومية رامان لاتيوبوف وعدد من المسئولين في روسيا الاتحادية.