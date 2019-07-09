تنفيذ القصاص في سالم الكربي قاتِل «محمد القثامي» بالدمام

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ لإدانته في جريمة قتل إثر مضاربة جماعية.

وقالت الوزارة في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنّ المدان سالم بن عبدالله بن مبارك الكربي أقدم على قتل محمد بن عبدالرحمن بن محمد القثامي، وذلك بطعنه بآلة حادة عدة طعنات، ما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

وتمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكّدت «الداخلية»، في البيان، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذّرةً في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

