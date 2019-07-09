جامعة الملك سعود تحذّر من حسابات تنشر معلومات خاطئة

أصدرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي توفير قبول للطلاب والطالبات.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن «العمادة»، اطلعت عليه «عاجل»، أنّها تحذّر من التعامل مع حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تدّعي توفير قبول للطلاب والطالبات بالجامعات السعودية أو تنشر معلومات خاطئة.

وأضاف البيان: «جميع المستجدات بشأن القبول بالجامعة يتم إعلانها في حساب (تويتر) أو موقع العمادة أو بوابات القبول الخاصة بها».

في سياق آخر، ردَّ عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور باسل السدحان على سؤال أحد الطلاب «هل تأكيد قبولي بجامعة أخرى سيمنع ترشيحي ببوابة القبول الموحد أو العكس؟»، قائلًا: «تأكيد قبولك بجامعة أخرى لن يمنع ترشيحك بالقبول الموحد، وكذلك العكس، وسوف تقوم كل جامعة لاحقًا برفع بيانات المقبولين لديها على خدمة مقبول التابعة لوزارة التعليم».

وأضاف: «في حال وجود تكرار بالقبول فستصل للطالب/ للطالبة رسالة من خدمة مقبول بأنه عليه اختيار إحدى الجامعات التي قبل بها».